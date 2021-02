Xulgan a porta pechada un home acusado de abusar da irmá da súa parella, menor de idade

O próximo 2 de marzo retomarase a porta pechada o xuízo contra un pontevedrés acusado de abusar sexualmente da irmá da súa parella, menor de idade e que acudía á súa casa para coidar ao seu fillo. O xuízo comezou este martes na sección segunda da Audiencia, pero non puido tomarse declaración a todas as testemuñas, de modo que deberá continuar nunha segunda sesión.

Na primeira sesión, este martes, todo o xuízo celebrouse a porta pechada en aras á debida protección da vítima e minimización da victimización secundaria. Ademais, a moza, menor de idade, declarou adoptando as medidas necesarias para evitar a confrontación visual co acusado.

Durante a xornada deste martes declararon, segundo puido saber PontevedraViva, o acusado, a súa vítima, unha testemuña e peritos. Agora queda pendente outra persoa que acode como testemuña e que non fora debidamente citada para a xornada deste martes. A pesar de que desde a Audiencia tentouse realizar as xestións necesarias para que declarase igualmente, o avogado defensor pediu que se cite de forma oficial e vólvase a celebrar outra vista.

A Fiscalía considera que o acusado é autor dun delito continuado de abusos sexuais con acceso carnal a menor de 16 anos coa agravante de parentesco e pide que sexa condenado a 11 anos de prisión, a prohibición de aproximarse á vítima, ao seu domicilio ou a calquera lugar frecuentado por ela, dentro dun radio de 500 metros durante 12 anos e a medida de liberdade vixiada unha vez que salga de prisión.

A fiscala do caso tamén pide para o acusado a pena de inhabilitación especial para calquera profesión ou oficio, sexa ou non retribuído, que conleve contacto regular e directo con menores de idade durante un tempo superior en cinco anos á pena de privación de liberdade e que indemnice á súa vítima con 10.000 euros polos danos morais.

Os feitos ocorreron na zona sur da provincia de Pontevedra no verán de 2016, cando a menor comezou a acudir á casa da súa irmá e o acusado para coidar do fillo que tiñan en común. A partir de xullo, a Fiscalía sostén que, estando a soas coa menor e para satisfacer os seus instintos sexuais, o acusado meteuse na súa cama e efectuoulle tocamentos. Ese comportamento repetiuno días máis tarde estando a nena tombada no sofá da vivenda, aínda que ese día, ademais, violouna.

A partir dese momento e ata aproximadamente o mes de marzo de 2017, foron frecuentes os bicos, tocamentos e as relacións sexuais completas coa nena, aproveitando sempre a circunstancia de que a menor confiaba no acusado como marido da súa irmá así como o feito de atoparse a soas con ela na súa vivenda.

Como consecuencia destes feitos, a nena sufriu tres ingresos hospitalarios motivados por intentos de autolisis e crises de ansiedade, presentou lesións psíquicas con sintomatoloxía ansioso-depresiva e quedoulle como secuela un trastorno de adaptación con alteración das emocións.