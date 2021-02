Carmela Silva defende a importancia da administración local no cumprimento da Axenda 2030

Carmela Silva, presidenta da Deputación © Deputación de Pontevedra

A presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva e o director da Fundación Democracia e Goberno Local, Alfredo Galán, abriron este martes o seminario en liña "Os retos da Axenda 2030 para o nivel local de goberno" no que participaron representantes de máis de 48 municipios, coa presenza dunha vintena de alcaldes, de deputacións, así como de profesorado de diferentes universidades.

Carmela Silva e Alfredo Galán defenderon na súa intervención o papel "fundamental" do mundo local para lograr "a transformación do mundo" cumprindo as directrices marcadas na Axenda 2030 para o Desenvolvemento Sostible aprobada pola Organización das Nacións Unidas

Nestas conferencias desenvolvidas diante dun auditorio virtual participaron relatores como Fernando López, catedrático da Universidade de Zaragoza, a profesora da Universidade de Xirona, Mercé Darnaculleta, o catedrático da Universidade de Barcelona, José Esteve, e a profesora de Didáctica das Ciencias Experimentais da Universidade de Vigo, María M. Álvarez Lires.

Segundo a información facilitada pola Deputación de Pontevedra, na súa intervención a presidenta provincial sinalou que "as respostas aos grandes retos de futuro, a como queremos que sexa o mundo a curto, medio e longo prazo, soamente poderanse dar se hai implicación do mundo local".

Carmela Silva indicou que "a axenda 2030 non é un marco teórico, senón unha estratexia de transformación que debe lograr que a través das políticas públicas e da acción local garántase o futuro".

A presidenta da Deputación de Pontevedra mostrou o seu "profundo convencemento" de que está a ser o ámbito local "o que está a implantar máis eficientemente" todo o que ten que ver coa Axenda 2030 e os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible da ONU. Ademais insistiu en que "se trata do nivel de goberno máis comprometido" con estes retos.

Con todo, a presidenta apelou á necesidade de financiamento advertindo de que "se queremos avanzar máis rápido, e temos que facelo porque o futuro da sociedade pasa por implantar estes obxectivos, precisamos recursos extraordinarios".

A presidenta provincial deu conta da "profunda implicación da Deputación de Pontevedra coa Axenda 2030" lembrando que a auditoría desenvolvida no ano 2019 para coñecer o grao de compromiso da institución cos ODS, que puxo de manifesto que "as nosas políticas tiñan un impacto sobre o 91% do territorio", e formulou como reto involucrar aos concellos e axentes sociais "no cumprimento dos ODS con alianzas e accións para impulsar un liderado local para cumprir a Axenda e reducir as desigualdades".

Finalmente, a presidenta destacou o proxecto "Obxectivo Pontevedra Provincia Alianza Local 17 ODS", ao que están adheridos xa 50 concellos e que busca unha estratexia conxunta para os fondos europeos aliñados coa Axenda 2030, as políticas de acción social, a xestión sostible do territorio, a igualdade como política transformadora da sociedade e a posta en marcha dun banco de boas prácticas no ámbito local.