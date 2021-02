Comisións Obreiras denuncia irregularidades e precariedade laboral en Pérez Torres

Actividade da empresa Pérez Torres no Porto de Marín © Pérez Torres

O sindicato Comisións Obreiras arremete, a través dun comunicado, contra a empresa Pérez Torres, consignataria e operador con base no Porto de Marín, denunciando irregularidades laborais por parte desta entidade.

Sinalan que en 2018 se subrogaban os traballadores da Sociedade Anónima de Estibadores Portuarios (SAGEP) de Marín, integrándose catro deles en Galigrain, un en Esticargo e catro na ETT Estigal, creada por Pérez Torres para, segundo o sindicato, evitar a subrogación directa, como sucedeu nos outros dous casos.

Segundo indica José Luis García Pedrosa, secretario de organización de CC.OO., desde a integración destes catro traballadores en Estigal, sofren discriminacións continuas e "abusos de poder" por parte da dirección de Pérez Torres. Afirma que non lle respecta as funcións habituais da súa categoría profesional de Capataces e Oficiais. Pola contra, asígnalles funcións de inferior categoría profesional e que non realizaban cando formaban parte de SAGEP. As súas actividades habituais son realizadas por outros empregados temporais da empresa.

Sinalan tamén desde o sindicato que Pérez Torres contrata directamente a traballadores para a actividade de estiba, cando esta contratación debería realizarse a través de Estigal, centro portuario de emprego.

A esta situación suman que, con frecuencia, as xornadas de traballo superan as 12 horas de actividade laboral diaria e os traballadores temporais enlazan a súa actividade nunha empresa consignataria coa doutras empresas sen descanso entre as quendas.

Desde CC.OO. consideran que estas prácticas laborais teñen carácter "esclavista" e critican a "complicidade da Inspección de Traballo" por non atender estes casos e obrigar a que se cumpra a legalidade nas empresas portuarias.

García Pedrosa afirma que a temporalidade e contratación ocasional, día a día, de moitos destes traballadores portuarios provoca unha situación de precariedade laboral. Afirma que o 90% da actividade de carga e descarga nos barcos realízase con persoal temporal e non a través de fixos descontinuos, como entende que debería ser.