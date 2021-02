A xustiza ditamina que as obras en ENCE precisan de licenza municipal

As obras que a compañía Ence faga no interior do seu complexo industrial de Lourizán precisan de licenza municipal e non están amparadas polo plan sectorial supramunicipal aprobado no seu día. Así o sentenciou un xulgado de Pontevedra.

O xulgado do contencioso-administrativo número 2 de Pontevedra desestimou o recurso presentado por Ence tras a paralización por parte do Concello dunhas obras en materia de eficiencia enerxética que estaba a realizar en 2018.

A empresa non solicitou licenza ao entender que os traballos que se estaban executando estaban recollidas no plan sectorial, pero os tribunais conclúen que non era así e que devanditos traballos non se atopan detallados en ningún documento.

Este fallo, que foi divulgado polo Concello, obriga a Ence a solicitar licenza para estas obras e a pagar a taxa correspondente. "Deben seguir os trámites ordinarios de todas as empresas", explicou a portavoz do executivo local, Anabel Gulías.

Inspectores do Concello farán unha próxima visita ás instalacións da empresa pasteira para comprobar en que punto están de execución estas obras e valorar a posibilidade de sancionala por incumprir a normativa urbanística vixente.

"Ningunha empresa está por riba do ben e do mal", concluíu Gulías.