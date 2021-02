Máis do 21% das probas de cribado no Vao resultaron positivas por covid

A Área Sanitaria de Pontevedra e O Salnés tardou varias semanas en facer públicos os resultados do cribado poboacional realizado polo Servizo Galego de Saúde no Vao, Poio, entre o 18 e 21 de xaneiro.

Finalmente Sanidade confirmou que durante eses días realizáronse 327 probas á poboación da zona, sendo citados 447 veciños.

O sorprendente dos datos é a alta positividade detectada, e é que as probas PCR confirmaron ata 71 infeccións de coronavirus neste cribado.

Por tanto a taxa de positividade foi do 21,71%, máis elevado do que é habitual pero algo esperado, xa que as estatísticas durante esas xornadas se disparaon no municipio de Poio levando a incidencia acumulada no municipio por riba do nivel extremo de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes.

A domingo 7 de febreiro Poio conta con 361 casos activos de covid, tres menos que o sábado. Isto supoñen 301 casos nos últimos 14 días cunha incidencia acumulada de 1.763.