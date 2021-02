Rafael Areses, a rúa con maior intervención do guindastre municipal

Guindastre municipal © Mónica Patxot

O 2020 foi, de longo, o de menor intervención do guindastre municipal nos últimos anos, en gran medida debido ao parón da actividade que supuxo a irrupción da pandemia da covid-19.

Aínda así, segundo os datos recolectados pola Policía Local de Pontevedra, ao longo do ano realizou 1.890 intervencións (polas 3.010 do ano anterior). Delas 1.284 correspondéronse con infraccións sancionadas pola Policía, mentres que 403 foron traslados de vehículos e 203 tratáronse de inmobilizacións.

As actuacións do guindastre realízanse en coordinación entre a empresa concesionaria e a Policía Local, que é quen ordena a retirada ou a inmobilización dos vehículos, unha colaboración que actualmente pode realizarse a través dunha aplicación informática que permite aos axentes verificar as infraccións sen necesidade da súa presenza física no lugar.

En total, dous guindastres actúan na cidade en días laborables durante a mañá e a tarde, mentres que outra máis permanece activa pola noite e os festivos.

En canto ás infraccións, desde e ano 2011 ata o 2020 experimentouse un descenso do 73,6% no número de vehículos retirados, pasando de 4.859 a 1.284.

Entre esas infraccións sancionadas, colócase á cabeza o estacionamento en carrís ou partes da vía reservada a outros usuarios (581) seguida dos estacionamentos irregulares en carga e descarga (398) ou diante de garaxes e entradas de inmobles (116).

Ademais outras infracións foron o estacionamento en zonas de perigo ou obstaculizando o tráfico (58), o estacionamento en beirarrúas (34), en paradas de transporte público (6), en dobre fila sen condutor (4) ou en pasos de peóns (1).

Tamén se retiraron 12 vehículos estacionados no centro histórico sen a pertinente autorización.

Destaca á súa vez o número de intervencións realizadas nunha rúa, Enxeñeiro Rafael Areses con 106 vehículos retirados polo guindastre ao longo de 2020, máis do dobre que en calquera outra zona da cidade. Neste aspecto trátase dun vial que a miúdo se corta ao tráfico entre outras cousas para instalar o mercado ambulante.

Tras Rafael Areses, nesa estatística séguenlle a Rúa Amado Carballo, Barcelos e Gerardo Álvarez Limeses con 51 intervencións cada unha, Augusto García Sánchez con 50, Palamios con 43 e despois con menos retiradas A Estrada (32), Campo da Torre (29), Marqués de Valterra (29), Rúa da Barca (28) e Avenida de Bos Aires (26), entre outras.