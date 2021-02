Sufocan un incendio nun barco varado no dique seco do Porto de Tragove, en Cambados

Os servizos de emerxencia tiveron que despregarse este sábado 6 de febreiro no Porto de Tragove, en Cambados, ao declararse un incendio nun barco.

En concreto o lume iniciouse no interior da embarcación, varada no dique seco do porto, onde se estaban realizando labores de soldadura. Así o explica o Centro de Atención ás Emerxencias 112 Galicia apoiándose no testemuño dos Bombeiros do Salnés.

O lume declarouse pouco antes das 13.00 horas na zona de adega do barco.

Apenas 30 minutos máis tarde dábase por controlado, grazas a intervención de diferentes efectivos de emerxencia, cos Bombeiros do Salnés e Emerxencias de Cambados coa colaboración de persoal do propio barco. Entre todos lograron que non se propagasen as chamas por outras zonas da embarcación.

Tamén participaron no dispositivo efectivos da Policía Local de Cambados e da Garda Civil.

Por fortuna non houbo que lamentar danos persoais.