O PSOE provincial esixe á Xunta que asuma o "custo real" do Servizo de Axuda no Fogar

O secretario xeral provincial do PSdeG-PSOE, David Regades, anunciou unha ofensiva do seu partido en todos os municipios da provincia en relación ao Servizo de Axuda no Fogar (SAF).

Asegura Regades que o SAF "converteuse nunha laxa pesada nas economías municipais", ata o punto de que nalgúns concellos pequenos pasou a ser a partida máis importante do seu orzamento, mesmo por encima doutras como a recollida de lixos ou a limpeza viaria.

Por ese motivo os socialistas presentarán mocións en todos os concellos para esixir á Xunta de Galicia que trace un plan ata 2023 co obxectivo de asumir "o 100% do custo do servizo", que segundo o Estatuto de Autonomía correspondería en exclusiva ao goberno autonómico.

As mocións recollerán tamén a reclamación de que a Xunta actualice de maneira inmediata o prezo do módulo a 12 euros, utilizando para iso os 45 millóns cos que o Estado vén de incrementar a súa achega ao Sistema Galego de Dependencia, e a petición de impulsar un gran pacto político para que o prezo real sígase pagando sempre, con posterioridade ao ano 2013 "goberne quen goberne".

O SAF préstase a través dun convenio cos concellos desde o ano 2012. Deste xeito, son os Servizos Sociais Comunitarios municipais os encargados de tramitar as altas e xestionalo. A Xunta paga un prezo por módulo/hora de atención que actualmente está fixado en 9,70 euros e está conxelado desde 2016, explican, a pesar de ter que asumir a subida do Salario Mínimo Interprofesional.

"A reacción da Xunta diante desta situación é facer propaganda dicindo que autorizan máis horas, sabendo como saben que con iso só fan agrandar o bolo de neve da falta de financiamento para os concellos", denuncia Regades.