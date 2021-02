Propoñen unha UTE de empresas galegas para construír o Gran Montecelo

Unha UTE (Unión Temporal de Empresas) formada por Copasa, Puentes e Ogmios foi proposta este venres pola Mesa de Contratación para a adxudicación do contrato de construción do Gran Montecelo.

Esta adxudicación aínda ten que ser ratificada de forma oficial.

A acta coa proposta foi publicada no portal de contratos públicos da Xunta de Galicia.

Nela pódese comprobar como a oferta da construtora ourensá Copasa, xunto ás coruñesas Puentes e Ogmios está un 6,2% por baixo da licitación inicial da Xunta, que orzara as obras nuns 130 millóns de euros. É dicir ofertou por 121,8 millóns de euros.

Concretamente esta UTE de empresas galegas presentou unha oferta de 100.722.792 euros, cantidade á que haberá que sumar 21,1 millóns de euros polo IVE.

O prazo de execución ofertado é de 42 meses, isto é, tres anos e medio. A previsión da Xunta é que as obras comecen en xuño e xeren 2.600 postos de traballo.

En total, foron seis as ofertas presentadas. Ademais da UTE gañadora concorreron as propostas presentadas por Dragados-San José-Construcciones Ramírez, a UTE Vías e Construcciones, Prace y Xestión Ambiental de Contratas, FCC (en solitario), Acciona e Veolia e OHL da man con Arias Infraestructuras e Petrolam.

O Gran Montecelo terá 720 camas, 120 máis que as actuais, e haberá un incremento do 92% nos postos de urxencias e do 50% nos do hospital de día.