O cribado realizado en Poio detecta 41 positivos entre as máis de 6.000 mostras analizadas

Cribado en Poio para detectar asintomáticos © Cristina Saiz

Os cribados poboacionais con test de saliva efectuados no Concello de Poio polo Servizo Galego de Saúde serviron para detectar 41 casos positivos de covid-19, unha cifra que representa o 0,66% do total de todas as mostras recollidas durante esta campaña.

A estes 41 positivos citaráselles para realizar unha proba PCR que confirme o resultado, segundo explicou o xerente da área sanitaria de Pontevedra, José Ramón Gómez. Tamén se chamará a un "pequeno número" de pacientes cuxas mostras non se puideron procesar "por razóns técnicas".

Esta actuación, que tivo lugar na chaira da Seca de Poio entre o 30 de xaneiro e o 2 de febreiro, contou coa participación voluntaria de 6.462 persoas, o 82 % de todos os convocados, que eran persoas de entre 15 e 50 anos. Finalmente recolléronse 6.170 tubos, o que refire unha porcentaxe do 95,5 % de todos os tubos entregados e do 78,5 % da cidadanía poiense convocada ao cribado.

Para facer realidade esta iniciativa, o Sergas despregou en Poio a quince profesionais coordinados por un médico que efectuaron tarefas de control e cumprimento das medidas de seguridade, realización e procesado de mostras e información aos usuarios.

Despois de ser analizadas no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, os resultados negativos foron comunicados por SMS, mentres que os positivos notifícanse de forma individual a cada cidadán.

Pola contra, os resultados da campaña similar levada a cabo polo Sergas no poboado do Vao non foron aínda comunicados.