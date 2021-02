O "único herdeiro" de Florinda Salgueiro asegura ser o lexítimo propietario da casa do Ateneo

Desde o gabinete xurídico Rodríguez e Alonso avogados puxéronse en contacto con PontevedraViva para trasladar a versión do "único herdeiro" de Florinda Salgueiro que asegura ser o lexítimo propietario da casa do Ateneo en Combarro, que acaba de saír á venda nunha inmobiliaria por 80.000 euros.

A avogada Beatriz Rodríguez explicou que no ano 2019, o departamento de Patrimonio da Delegación de Facenda de Pontevedra púxose en contacto coa familia de Florinda Salgueiro, anterior propietaria da casa, no marco da investigación iniciada para buscar aos posibles herdeiros lexítimos da vivenda.

Así se inicia a tramitación dun expediente de testaría, que "na súa resolución demostra que o noso cliente é o propietario desta vivenda", di a letrada.

Segundo esta avogada "como se pode comprobar no expediente administrativo de Patrimonio, a casa nunca foi expropiada, nin comprada á familia propietaria". Polo que sostén que tan só se trata dun inmoble, como moitos en Galicia, cunha testaría difícil debido á emigración.

No caso que nos ocupa, Florinda Salgueiro, propietaria inicial do inmoble e emigrada a Uruguai, iniciou voluntariamente un proceso co Estado para formalizar a compravenda/expropiación da súa vivenda. Con todo, Beatriz Rodrígue sinala que "tal e como se acredita na documentación que forma parte do expediente, datado nos anos 70, a propietaria nunca veu a España para terminar este proceso, polo que non houbo levantamento de acta de pago, consignación do diñeiro, entrega do ben nin ocupación do mesmo por parte do Estado".

Dona Florinda faleceu, desta maneira, como propietaria lexítima da vivenda e sen deixar descendentes que se fixesen cargo dela. E é a instancias da propia Administración como este cidadán é notificado de que é o único herdeiro, "de tal maneira que se fai cargo da casa".

A avogada deste herdeiro recoñecer que é certo que durante anos devandito inmoble serviu ao Ateneo de Combarro como local, "sen supoñerlle custo algún á asociación". Diante desta conxuntura e unha vez aceptada a herdanza por parte deste home, desde este despacho de avogados de Sanxenxo puxéronse en contacto coa asociación para notificarlles a situación. "A entidade, coñecedora do caso, desaloxou o inmoble de forma voluntaria".