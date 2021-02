Bea Gondar perde definitivamente a súa batalla xudicial contra "Fariña"

A xustiza foi clara. O xornalista Nacho Carretero non vulnerou a honra de Alfredo Bea Gondar cando o incluíu no seu libro "Fariña", un relato sobre o narcotráfico en Galicia.

O Tribunal Supremo rexeitou o recurso presentado polo ex alcalde do Grove á sentenza da Audiencia de Madrid que fallara en favor do autor do libro e da súa editorial, Libros del KO.

Os maxistrados do alto tribunal confirman esta sentenza, que absolvía aos demandados do delito de vulneración ao dereito á honra, polo que Bea Gondar esixíalles 500.000 euros polas referencias feitas en "Fariña" aos seus vínculos co narcotráfico.

O fallo do Supremo detalla que "non existe controversia" sobre o interese xeral deste asunto e lembra que toda a información recollida no libro, no que se menciona "puntualmente" ao demandante, enmárcase nun relato sobre a historia do narcotráfico.

Sobre este asunto, engaden os maxistrados, "existiu unha vasta investigación policial e abundantes procedementos penais" para lanzar luz a un asunto "de graves consecuencias sociais" en Galicia.

Tras casi cuatro años de proceso judicial el Supremo nos ha dado la razón. O dicho en abogadés: "Desestima los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal interpuestos por Bea Gondar". Es decir. ¡HEMOS GANADO! Enhorabuena a @NachoCarretero. Game over. pic.twitter.com/lgwNWpnHVf — Libros del K.O. (@librosdelko) February 3, 2021

Tras coñecerse a sentenza, que foi desvelada por Libros del KO a través de Twitter, Nacho Carretero asegurou que a sentenza lle deixa "satisfeito", aínda que lamentou a situación "moi tensa e desagradable" que tivo que vivir durante este proceso.

O libro de Nacho Carretero chegou a estar "secuestrado" por orde xudicial, polo que o exalcalde do Grove, ademais de pagar as costas do proceso xudicial, deberá indemnizar con case 17.000 euros ao autor e á editorial polo tempo durante o que non puideron vendelo.