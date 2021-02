A Uvigo suspende outra vez as probas físicas para acceder á titulación de Ciencias da Actividade Física e do Deporte

A admisión do alumnado de novo ingreso ao grao de Ciencias da Actividade Física e do Deporte realizarase o próximo curso seguindo o procedemento xeral do Sistema Universitario de Galicia sen necesidade de que os admitidos teñan que ter superado previamente as probas de aptitude física que cada curso levaban a cabo na esta facultade do campus de Pontevedra da Universidade de Vigo.

Este exame constituía un requisito previo para o estudantado de novo ingreso e estaban dirixidas a garantir unhas aptitudes mínimas de condición física que permitisen o aproveitamento das materias prácticas desta titulación. Debido á situación excepcional creada pola covid-19, unha resolución reitoral determinou que no curso 2021/2022 esta titulación seguirá o procedemento xeral das universidades públicas do Sistema Universitario de Galicia.

A actual situación sanitaria fai "moi difícil" programar coa debida antelación e garantías estas actividades de carácter presencial, ao que se une a dificultade, dadas as actuais circunstancias, de preparar ben as probas para o alumnado, explica o decano da facultade de Ciencias da Educación e do Deporte, Vicente Romo. É o segundo curso consecutivo no que se suspende este exame.

Deste xeito, para o curso 2021/2022 o acceso á titulación volverá basearse exclusivamente nas cualificacións obtidas na ABAU e no expediente académico dos aspirantes.

Á marxe desta situación excepcional, o decano xa mostrou a súa predisposición para abrir un debate na facultade respecto diso deste requisito. No pasado curso incrementáronse moito as solicitudes e elevouse a nota de acceso como consecuencia da supresión destas probas, recoñece Romo, que ve nesta situación unha oportunidade para captar talento para un centro que figura entre os 300 mellores do mundo.