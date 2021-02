Detido un pontevedrés por roubar no interior de vehículos de repartición

A Policía Nacional detivo un veciño de Pontevedra de 37 anos de idade, con antecedentes policiais, como presunto autor dun roubo con forza, furtos en interior de vehículos de repartición e estafa.

Durante todo o ano 2020 estivéronse producindo reiteradas subtraccións no interior de vehículos de repartición na zona comercial aproveitando que os condutores deixan os vehículos abertos mentres se ausentan uns instantes.

Na Comisaría Provincial denunciouse a subtracción de carteiras, mochilas e a posterior utilización fraudulenta das tarxetas bancarias atopadas nelas.

Segundo informaron fontes oficiais da Comisaría Provincia, a principios deste ano 2021 volvéronse a denunciar dúas subtraccións no interior de vehículo, nunha delas, fracturaron unha dos portelos da furgoneta e tras revolver todo o interior subtraeron unha tarxeta coa que efectuaron 12 cargos fraudulentos e na outra subtraeron un teléfono móbil e dúas tarxetas bancarias valorados en 1.300 euros.

Por todo iso os axentes policiais iniciaron as pescudas para tratar de pescudar a identidade da persoa que estaría a levar a cabo estas subtraccións e os delitos de estafa que culminou coa detención dun veciño de Pontevedra de 37 anos de idade.

RECOMENDACIÓNS

Mentres os condutores báixanse correndo para levar a cabo a repartición, os amigos do alleo aproveitan para subtraer non só as pertenzas do traballador: teléfonos móbiles, carteiras etc., senón que no caso dos vehículos dedicados á repartición de paquetería prodúcense subtraccións dos paquetes que portan no interior (algúns de gran valía), co consecuente prexuízo para o afectado, polo que desde a Policía Nacional aconsella extremar as precaucións e na medida do posible a pesar das présas facer un esforzo para pechar sempre os vehículos de repartición con chave.

Non só cando se estaciona na vía pública senón tamén no relativo aos garaxes comunitarios débense extremar as precaucións nos vehículos. Os axentes lembran que non se deben deixar obxectos de valor á vista e na medida do posible retirar o GPS, así como as ventosas ás que se adhiren os mesmos e os dispositivos adaptados para móbiles fáciles de detectar para os ladróns.

A Policía tamén insiste en que aquelas persoas que fosen vítimas dun furto e puidesen ver ao posible autor do mesmo, é moi importante para presentar a correspondente denuncia na Comisaría de Policía que reteñan os máximos datos posibles dos autores: idade aproximada, descrición física e das súas vestimentas, se tiñan un acento determinado, marcas, tatuaxes, pendentes ou piercings etc., todos os datos que poidan achegar serán importantes para a investigación policial.

Por último non esquecer, no caso de que subtraesen a carteira ou o bolso que hai que dar aviso inmediato ás entidades en que teñen as tarxetas de crédito para dalas de baixa. En apenas unhas horas os delincuentes poden facer cargos ata esgotar o saldo.

Finalmente desde a Comisaría Provincial lanzan o sigueinte mensaxe: "É preferible chamar á Policía por unha falsa alarma que non facelo e facilitar un feito delituoso. Os ruídos estraños no garaxe comunitario, a presenza de merodeadores no portal ou calquera outro indicio fóra do normal son motivo para pedir axuda á Policía. Chame ao 091".