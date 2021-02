O temporal de chuvia pon en alerta a todas as Rías Baixas

Ata 80 litros por metro cadrado en apenas doce horas. É o nivel de precipitacións que se esperan para este martes, en pleno temporal de choiva que azoutará ás Rías Baixas.

Ante esta situación, as autoridades decidiron activar a alerta laranxa por choivas no suroeste da provincia da Coruña e en todas as Rías Baixas.

No resto da provincia pontevedresa, a Dirección Xeral de Emerxencias da Xunta de Galicia decidiu establecer a alerta amarela.

Nestas zonas, as choivas poderían alcanzar os 60 litros por metro cadrado neste mesmo período de doce horas, segundo alerta a Axencia Española de Meteoroloxía.