A Deputación convida os concellos a incorporar propostas para captar Fondos Europeos

Carmela Silva e César Mosquera reúnense cos concellos de menos de 50.000 habitantes © Deputación de Pontevedra Carmela Silva e César Mosquera reúnense cos concellos de menos de 50.000 habitantes © Deputación de Pontevedra

A presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva e o vicepresidente César Mosquera reuníronse este luns con representantes de todos os concellos de menos de 50.000 habitantes da provincia para presentarlles o Plan Estratéxico Provincial dos Fondos Europeos ao que lles animaron a presentar as súas propostas.

Este Plan que lanzou a Deputación de Pontevedra ten como retos prioritarios a cohesión territorial, a transición verde, a igualdade e a dixitalización, e conta con dez programas, 54 proxectos e suporá a mobilización de máis de 300 millóns de euros.

Agora os concellos teñen un prazo para remitir aquelas propostas que teñan xa elaboradas para incorporalas ao plan. "Queremos presentar proxectos concretos, exemplificar o que os concellos demandan en cada unha das dez liñas do plan e enviar aos ministerios competentes", dixo a presidenta da Deputación de Pontevedra

Carmela Silva destacou o "enorme esforzo de análise" feita pola administración provincial "para transformar de verdade a provincia de Pontevedra".

Carmela Silva afirmou que no Goberno provincial "sabemos que vai ser complicado conseguir os 300 millóns de euros" pero "imos traballar moito e facer un gran esforzo", e neste senso, "temos xa unha planificación e proxectos estrela moi claros para captar o maior número posible de fondos europeos".

O vicepresidente César Mosquera pediu aos alcaldes un esforzo por "concretar as ideas, avanzar xestións e tramitar as autorizacións necesarias" dos proxectos que consideren estratéxicos para os seus municipios e polos que queiran apostar para obter fondos europeos. "Tedes que pensar que é o máis importante para o voso concello e ir a tiro fixo para avanzar", subliñou.

"Ou nos adiantamos e temos preparados os proxectos ou non vai funcionar. Temos que ser proactivos e non agardar a ver que cae para colocarme", insistiu, "se os proxectos están ben feitos sempre serven, se non para estes fondos, para outros".

Segundo afirmou Carmela Silva con este Plan "queremos estar nunha boa posición de saída, coas ideas claras", analizando as "grandes liñas" que van poder ser financiadas a partir das necesidades da provincia de Pontevedra e formulando proxectos "para dez anos vista".