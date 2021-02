Pontevedra volve "tender a man" e pide "altura de miras" para un acordo entre administracións para axudar á hostalería

O Concello de Pontevedra pide darlle unha nova oportunidade ás negociacións frustradas entre a Xunta de Galicia, a Fegamp e as deputacións provinciais para poñer en marcha un plan conxunto de apoio á hostalería e ao turismo, dous dos sectores máis azoutados pola crise da covid-19. "Segue sendo vital chegar a un acordo", pide a portavoz do goberno local, Anabel Gulías.

Tras o fracaso das negociacións, Gulías pediu que "non é o momento de darse por vencidos" e asegurou que desde o Concello de Pontevedra volven "tender a man" á Xunta de Galicia para chegar a acordos.

Esta "man tendida" manterase sempre que as axudas sexan inmediatas e as achegas das distintas administracións sexan similares e o Concello pide a todas as administracións "suficiente altura de miras" para construír entre todos un ambiente de cooperación que permita chegar a un acordo.

"Non é o momento de perder o tempo en pequenos detalles", pediu Gulías, á vez que reclamou non deixarse levar polo "pseudo fracaso" das negociacións debido ás posturas atopadas de distintas administracións e reiterou a súa disposición para chegar a un acordo coa administración que ten competencias na materia para poñer sobre a mesa recursos inmediatos para a creación dun fondo estrutural que axude a estes sectores. Pola súa parte, avanzou que o Concello segue avanzando nas axudas do Plan Supera 21.

A preguntas dos medios de comunicación, Anabel Gulías tamén fixo unha valoración sobre o aumento da incidencia da covid-19 en Pontevedra e recoñeceu que no goberno municipal están "preocupados", pero non agora, senón "xa desde hai tempo", tanto polos problemas de saúde público como por impáctolle económico da crise sanitaria.

A portavoz do executivo pontevedrés ve con "preocupación tremenda" a presión hospitalaria e reitera a necesidade de dotar de recursos á sanidade pública para facer fronte á pandemia. Ademais, lembra que hai xa semanas que desde o Concello de Pontevedra pediuse o confinamento total da poboación para facer fronte á terceira onda da pandemia.

Gulías confía en que desde a administración con competencias na materia, isto é, a Xunta de Galicia, se adopten medidas "máis contundentes" e reitera que o goberno pontevedrés ten claro que nesta pandemia "debemos ser un goberno leal" e tamén manter unha actitude construtiva e propositiva, de modo que poñerán en marchas as medidas que o Executivo autonómico considere necesarias.

Ademais, deu a coñecer que o comité de seguimento da covid-19 no Concello de Pontevedra reúnese periodicamente e valora en tempo real a evolución da pandemia, adoptando as medidas que considera oportunas e entran dentro do seu marco de competencias. Entre outras, hai tempo que as instalacións deportivas municipais están pechadas e desde a Policía Local colaboran co resto de Corpos de Seguridade para realizar unha vixilancia activa do cumprimento das medidas e restricións adoptadas para facer fronte á covid-19.

Respecto diso, non descarta que na súa próxima reunión póidase pedir á Consellería de Sanidade un cribado xeral da poboación pontevedresa, como xa se realizou noutros municipios como Poio ou Bueu. Apostarán, segundo asegurou, por "calquera medio que estea ao noso dispor para garantir a saúde pública".