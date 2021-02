Case ao límite das súas capacidades asistenciais. Así están os hospitais da área sanitaria, segundo o doutor Tato Vázquez Lima, xefe do servizo de Urxencias do Hospital do Salnés. O aumento das hospitalizacións pola covid-19 deixounos nunha delicada situación.

Nunha entrevista en Radio Galega, Vázquez Lima, que é membro do comité clínico que asegura á Xunta, advertiu que esta presión asistencial non diminuirá durante polo menos as dúas próximas semanas.

Pontevedra e O Salnés están, segundo este profesional sanitario, "moi preto do abismo". Por iso é polo que o Sergas reforzase a súa idea de "hospital único", pensando para aliviar os hospitais máis saturados. A este respecto, desde Pontevedra xa derivaron pacientes a Vigo.

A directora asistencial da área sanitaria, Sonia Fernández-Arruti, recoñece que a situación é "complicada". Hai activas seis unidades de hospitalización para pacientes covid-19, cinco delas en Montecelo e unha no Salnés.

Actualizando os datos achegados por Sanidade esta mesma mañá, Fernández-Arruti asegura que hai 121 persoas ingresadas en planta, 109 en Montecelo e doce no Hospital do Salnés. A eles sumaríanse os 16 que, segundo o Sergas, hai en QuirónSalud Miguel Domínguez.

Na UCI de Montecelo, fronte aos 31 que recolle o balance do Sergas -que pecha os datos ás seis da tarde do día anterior-, hai 35 pacientes críticos.

Esta presión sobre a UCI, explicou a directora asistencial, é "elevada". Hai catro unidades xa habilitadas para atender aos enfermos críticos e aínda que se espera que algún deles pase a planta esta mesma tarde "producirase algún ingreso con toda probabilidade".

Ante esta situación, o Complexo Hospitalario de Pontevedra decidiu suspender todas as operacións cirúrxicas, fóra das que se practiquen a pacientes xa ingresados e cuxas intervencións non poidan demorarse ou das novas urxencias.