Agárdanse choivas para toda a semana

A previsión meteorolóxica para esta primeira semana de febreiro trae precipitacións ata o venres. Segundo Meteogalicia agárdase para os vindeiros días unha alternancia de períodos de ceos moi anubrados con outros con nubes e claros.

É o que está a suceder este luns, as Rías Baixas atópanse nunha situación intermedia entre as altas e as baixas presións, con circulación de ventos do suroeste que achegan moita humidade dende o mar. Os ventos soprarán do suroeste moderados, con intervalos fortes.

Para o martes prevese a chegada dunha nova fronte moi activa que atravesará a Comunidade lentamente de noroeste a sueste. Agárdase así unha xornada de ceos moi nubrados con chuvias moderadas e persistentes, que poden deixar acumulacións importantes máis probables ao oeste. As temperaturas non terán cambios significativos. Os ventos soprarán do suroeste fortes, con refachos moi fortes nas zonas altas.

O mércores quedaremos unha situación intermedia entre altas e baixas presións. Así, tras unha mañá de chuvascos xeneralizados, pola tarde espéranse ceos con nubes e claros ao leste e moi nubrados con precipitacións nas comarcas atlánticas. As temperaturas mínimas descenderán lixeiramente e as máximas non terán cambios significativos. O vento soprará do suroeste moderado, virando a sur pola noite.

E para o xoves un centro de baixas presións situado sobre Portugal deixará inestabilidade atmosférica sobre Galicia. Polo tanto, o ceo estará parcialmente nubrado en xeral con precipitacións de tipo intermitente pola mañá na franxa atlántica e máis claros no terzo norte co avance do día. Pola tarde, unha fronte asociada á borrasca aumentará a probabilidade de choivas persistentes polo sueste do territorio. As temperaturas mínimas descenderán lixeiramente e as máximas non terán cambios significativos. O vento soprará de compoñente sur virando a nordés ao final do día.