Dous homes no Hospital do Salnés e outro en Montecelo elevan a 112 os falecementos por covid-19 na área sanitaria

Tres novas vítimas súmanse ao número de falecidos na área sanitaria de Pontevedra e O Salnés desde que se comezaron a notificar os casos de mortes por covid-19 no inicio da pandemia.

Segundo os datos notificados este luns 1 de febreiro, tres homes perdían a vida na área sanitaria durante a xornada do sábado 30 de xaneiro. Trátase de dous pacientes, de 74 e 86 anos no Hospital do Salnés e un terceiro, de 92, no Hospital Montecelo de Pontevedra.

Con estas tres novas mortes, o número de persoas falecidas na área sanitaria ascende a 112 desde hai un ano, cando se tiña constancia do primeiro paciente por esta enfermidade en España e comezaba a preocupación entre as autoridades sanitarias.

A Consellería de Sanidade notificou a morte de 14 persoas en Galicia durante estes últimos días, ademais destes tres casos. O día 29 de xaneiro falecían dúas mulleres, unha de 89 anos no Hospital Álvaro Cunqueiro e outra de 71 anos no Complexo Hospitalario Universitario de Santiago.

O sábado 30 morrían catro persoas no Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol, tres homes de 70, 76 e 96 anos, e unha muller de 70. Ademais, unha muller de 87 no Complexo Hospitalario de Ourense; un home da mesma idade no Complexo Hospitalario de Santiago; outro de 83 anos no Hospital Comarcal da Mariña e unha muller de 88 na Residencia Padre Rubinos da Coruña.

E respecto a este domingo notificábase só a morte dun home de 91 anos no Complexo Hospitalario Universitario de Ourense.

Todas estas persoas falecidas por covid-19 contaban, segundo o Servizo Galego de Saúde, con enfermidades previas.

En total, en Galicia desde o inicio da pandemia producíronse 1.775 decesos por culpa desta enfermidade.