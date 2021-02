A pandemia centra e condiciona a celebración do Día da Muller e a Nena na Ciencia

Presentación dos actos do Día Internacional da Muller e a Nena na Ciencia do Concello de Pontevedra © Mónica Patxot

Pontevedra conmemorará o Día Internacional da Muller e a Nena na Ciencia con dúas mesas redondas os días 10 e 11 de febreiro. Co obxectivo de poñer en valor o traballo das mulleres neste ámbito, as charlas terán como pano de fondo a pandemia. Por unha banda porque as restricións sanitarias obrigan a organizalas de forma telemática e, por outro, porque o títutlo do primeiro coloquio será o de "Investigar en tempos de pandemia".

Este luns na sala de prensa que o Concello de Pontevedra ten no Teatro Principal tivo lugar a presentación do programa desta xornada, que se celebra globalmente o 11 de febreiro. A concelleira de Promoción Económica, Yoya Blanco, explicou que as protagonistas destas dúas xornadas serán investigadoras, profesoras, técnicas do CIM e tamén unha alumna do bacharelato de excelencia en ciencias que se imparte no IES A Xunqueira 2.

A encargada de moderar os debates será a xornalista pontevedresa Begoña Márquez. Os faladoiros, que teñen a intención de seguir centrando os esforzos en reducir a brecha de xénero no mundo científico, poderanse seguir a través das canles de GCiencia e do Concello de Pontevedra.

A primeira das mesas redondas está prevista para o día 10 de febreiro a partir das 20 horas. Baixo o título "Investigar en tempos de pandemia", poñerase o foco no impacto que tivo o confinamento e a crise sanitaria na actividade das investigadoras, prestando especial atención a como contribúe o teletraballo ou os ciudados familiares a aumentar a brecha de xénero en prexuízo da muller.

Ao día seguinte á mesma hora, os relatores analizarán a importancia do bacharelato de excelencia STEM (Ciencia, Tecnoloxía, Enxeñería e Matemáticas). O obxectivo destes cursos de preparación previos á universidade é pontenciar as titulacións de ciencia entre os mozos. Para falar do asunto estarán presentes a coordinadora do único centro que imparte este bacharelato de excelencia en Pontevedra, o IES A Xunqueira, e tamén unha alumna que o está cursando.

Na organización destas xornadas participou tamén o Centro de Información á Muller (CIM) do Concello de Pontevedra. As súas traballadoras colaboran de forma activa e a diario cos centros educativos da cidade e consideran necesario seguir investindo en educación para acabar coa violencia machista.

Sobre o papel da muller na ciencia, aproveitaron a presentación do acto para reivindicar unha maior visibilidade para as investigadoras, que producen boa parte dos artigos científicos pero o seu nome non figura en ningún documento porque a nomenclatura destes traballos recollen só os apelidos dos autores.

As participantes na primeira das charlas son Elena Cartea González, doutora en Bioloxía pola USC e directora da Misión Biolóxica de Galicia; Inés Viana González, investigadora do Instituto Español de Oceanografía; Susana Cid Fernández, doutora en Neurociencia e Psicoloxía Clínica pola USC; e Águeda Gómez Suárez, doutora en Socioloxía e coautora do informe ‘ Xénero e investigación científica na Universidade de Vigo en tempos dá Covid-19’.

A segunda mesa redonda estará integrada por Esther Padín Vidal, profesora de Matemáticas do IES A Xunqueira II ycoordinadora do Bacharelato STEM neste centro; Ángela Soto Lamas, alumna de primeiro de Bacharelato STEM no IES A Xunqueira II; Natalia Caparrini, vicerreitora de Captación de Alumnado da UVigo, e as portavoces do CIM, Rosa Campos e Mercedes Renda.