Derivan pacientes de Pontevedra a Vigo ante a situación hospitalaria en Montecelo

O xerente do Servizo Galego de Saúde, José Flores, recoñeceu que xa se comezaron a derivar pacientes de Pontevedra a outras áreas sanitarias, neste caso a de Vigo, ante a difícil situación hospitalaria na que se atopa o Complexo Hospitalario de Pontevedra.

Nunha entrevista coa Radio Galega, Flores explicou que "nos preocupa" a situación da área pontevedresa, polo que nas últimas horas derivouse ao Álvaro Cunqueiro "algún paciente que ingresaba por urxencias hospitalarias".

Esta medida, que se adopta para ter camas dispoñibles en Montecelo, tomouse mesmo con algún paciente crítico que se atopaba na UCI do hospital pontevedrés.

A decisión do Sergas de trasladar pacientes a Vigo débese, segundo o seu xerente, a que esa área sanitaria ten actualmente unha situación "bastante relaxada, entre comiñas", ao ter unha "maior capacidade" para asumir máis pacientes.

Nestes momentos da pandemia, segundo José Flores, todos os centros sanitarios de Galicia teñen en marcha o plan do "hospital único".

Isto significa, detallou o xerente do Sergas, que as autoridades sanitarias poñerán "toda a rede de hospitais galegos, tanto públicos como privados se fora necesario, ao dispor de todos os pacientes" que necesiten ingreso.

Con respecto á evolución da pandemia, Flores recoñece que segue sendo "preocupante", aínda que apuntou que "parece que se estabilizou" e, aínda que se mantén por encima dos 1.300 positivos diarios "xa non son os máis de 1.800 aos que chegamos hai sete días".

A pesar diso, o xerente do Servizo Galego de Saúde pediu non relaxarse porque continúa producíndose unha "transmisión comunitaria" do virus, ante a cal apostou por realizar cribados para chegar aos infectados asintomáticos "de forma masiva" e "indiscriminada".

Preguntado sobre as restricións aprobadas en Galicia ata o 17 de febreiro, José Flores asegurou que "debería ser suficiente", aínda que advertiu que aínda haberá que esperar unha semana para comprobar se "realmente foron efectivas" ou se haberá que endurecelas.