A UCI, ao límite: 29 pacientes críticos entre os 2.365 casos activos por covid-19

A situación da UCI de Montecelo empeza a ser insostible. Ata 29 pacientes críticos, catro máis que onte, están ingresados por covid-19 nunha área sanitaria que volveu a bater un (triste) record. Os casos activos creceron ata os 2.365, 119 máis que no último balance do Servizo Galego de Saúde.

Os contaxios detectados nas últimas 24 horas volveron a superar os douscentos. En concreto, foron 208 os novos infectados. É tamén una das maiores cifras diarias desde que comezou a pandemia alá polo mes de marzo.

Os pacientes hospitalizados nos tres hospitais da área son 141, tres menos que onte. A maior parte deles (112) están nas unidades de hospitalización para enfermos de covid-19.

En concreto, hai 84 infectados que están a ser atendidos en Montecelo. Outros doce están no Hospital do Salnés e hai dezaseis no QuirónSalud Miguel Domínguez de Pontevedra.

O resto dos que contraeron o virus, outras 2.224 persoas, atópanse illadas nos seus domicilios e recuperándose baixo supervisión médica.

Desde o inicio da pandemia 7.654 pacientes da área sanitaria superaron a covid-19, 85 nas últimas 24 horas, e rexistráronse 109 falecementos asociados ao virus. Os catro últimos, tres persoas que faleceron en Montecelo e unha cuarta na súa casa de Ponte Caldelas.

En canto á realización de probas PCR, fixéronse na área sanitaria de Pontevedra e O Salnés un total de 140.170, 1.653 nas últimas horas. Delas, 172 deron positivo (10,40%). A estas probas súmanse as 53.271 seroloxías realizadas ata a data.

INCIDENCIA EN GALICIA

A nivel autonómico a Dirección Xeral de Saúde Pública informa que o número de casos activos de coronavirus en Galicia é de 22.511, 387 máis que o día anterior. Deles 5.984 son da área da Coruña, 2.121 da de Lugo, 2.963 da de Ourense, 2.365 da de Pontevedra, 3.846 da área de Vigo, 3.445 da de Santiago e 1.787 da de Ferrol.

Do total de pacientes positivos, 228 están en UCI, 1.084 en unidades de hospitalización e 21.199 no domicilio. Por agora, en Galicia hai un total de 71.531 persoas curadas, rexistrándose 1.752 falecementos.

Desde o inicio da pandemia realizáronse en Galicia 1.397.979 probas PCR, 13.890 nas últimas 24 horas, que permitiron detectar a 1.259 novos infectados.