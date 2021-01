A xestión do salvamento e socorrismo das praias de Sanxenxo irá a concurso público

O Concello de Sanxenxo profesionalizará o servizo de salvamento e socorrismo delegando a xestión a unha empresa especializada. A adxudicación deste servizo terá unha duración de dous anos, ampliable a dous máis, e por un importe anual que roldará os 600.000 euros, con IVE engadido.

O motivo, segundo o goberno local, é o aumento do servizo nas praias, pasando de 10 a 17 bandeiras azuis en só tres anos, e o incremento da calidade do servizo coa mellora do equipamento dos principais areais, novos módulos con máis tecnoloxía sanitaria, desfibriladores ou equipos de osixenoterapia.

Desta forma, trasladarán a unha empresa que acredite a experiencia e o coñecemento para xestionar o servizo, da mesma forma que están a facer en cidades como Vigo e A Coruña en Galicia, e en cidades do resto de España onde está máis xeneralizado.

Estas condicións contemplarán un horario de 12:00 a 20:00 horas do 15 de xuño ao 15 de setembro nas praias de Areas, Silgar, Canelas e Montalvo; e do 1 de xullo ao 31 de agosto en Agra, Panadeira, Baltar, Caneliñas, Paxariñas, Bascuas, Pragueira, Major, Foxos, Nosa Señora de A Lanzada, Area Gorda, A Lapa e A Lanzada.

Segundo informou o Concello, ademais dos socorristas acuáticos e o persoal de primeiros auxilios que terá cada praia, o servizo contará cun responsable xeral, dous coordinadores e un operador de comunicacións.

Para o servizo requiren 80 persoas entre socorristas e persoal de primeiros auxilios e axustaranse ao convenio colectivo vixente.

A empresa adxudicataria terá que achegar o material sanitario de primeiros auxilios, pomadas ou vendas; unha completa vestimenta dos socorristas e material de protección; un vehículo de intervención con desfibrilador, equipo de osixenoterapia ou unha bala de osíxeno medicinal; e, por último, unha motocicleta de como mínimo 125 centímetros cúbicos.