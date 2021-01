Un sumidoiro no Marco leva unha década vertendo fecais ao río Gafos cada vez que chove

A Asociación Pola Defensa da Ría (APDR) ven de denunciar unha nova vertedura de augas fecais no río Pintos.

Na mañá deste xoves, varias persoas usuarias do sendeiro do Gafos puideron observar esta vertedura que tiña a súa orixe nun sumidoiro existente na canle ao desbordar por mor dun importante volume de auga de choiva. Isto "fai pensar na inexistencia nese punto da necesaria separación de augas fecais e pluviais", apuntan dende o colectivo ecoloxista.

O sumidoiro en cuestión, está situado na canle do río Pintos, nas inmediacións do Marco e a escasos metros do punto onde se produce a confluencia entre o amentado Pintos e o río Tomeza, e non é a primeira vez que ocorre unha situación semellante; moi ao contrario, esta situación vense producindo hai anos e foi denunciada en numerosas ocasións polo colectivo Vaipolorío e pola APDR, "sen que de momento se teña arranxado".

Desde a APDR chaman a atención dos responsables municipais para que, "dunha vez por todas se poña solución a este problema", e se acometa "unha verdadeira e eficaz separación das augas fecais e pluviais e se deseñen debidamente as instalacións de saneamento".