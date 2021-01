Ponte Caldelas axuda a preto de cen familias vulnerables a través dos programas municipais

O Concello de Ponte Caldelas fixo balance do seu Programa de Emerxencia Social Municipal, que xestiona o departamento de Servizos Sociais. Durante o ano 2020, un total de 54 familias recibiron axuda.

Dentro destas familias beneficiarias, contábanse 83 persoas adultas e 51 menores de idade. Foron en total 118 axudas directas que paliaron necesidades básicas como alimentación, alugueiro ou compra de lentes.

Das 118 axudas, 5 foron para aluguer; 53 para alimentación; 1 para enterro; 3 para lentes de menores; 1 para lentes de adulto; 1 para luz; 1 para arranxo de vivenda; 3 para desprazamentos médicos e 50 para mercar agasallos de Nadal a menores.

En 2020, un ano especialmente complicado pola pandemia, tamén se atendeu a outras 43 familias que quedaron puntualmente nunha situación de vulnerabilidade. Estas familias sumaban un total de 90 adultos e 29 menores.

Esta axuda fíxose efectiva a través do financiamento extraordinario para a prestación de servizos básicos de emerxencia para os concellos de menos de 20.000 habitantes.

Segundo informan fontes municipais, os servizos sociais de Ponte Caldelas prestan axudas a todas as persoas que dispoñen de poucos recursos, sempre que cumpran os requisitos establecidos no Baremo Económico do Regulamento de Emerxencia Social Municipal e que acheguen toda a documentación que se lles require.