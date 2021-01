Organizan un concurso alternativo polo Día da Paz nos centros educativos

Cada mes de xaneiro, a concellería de Benestar Social e Mocidade implícase na celebración do Día Escolar da Non Violencia e a Paz, unha iniciativa na que os centros educativos de Poio cobran un especial protagonismo. Esta é unha das citas que a Casa Rosa vén desenvolvendo practicamente desde que abrira as súas portas, hai xa tres décadas.

Este ano, debido á situación provocada pola pandemia da covid-19, non se poderán realizar as festas e iniciativas presenciais habituais, pero, aínda así, o departamento dirixido pola socialista Rosa Fernández non renuncia a poñer en valor esta data tan sinalada, que será o vindeiro 30 de xaneiro.

Deste xeito, tal e como informa a propia concelleira do goberno municipal, "nesta ocasión o que faremos é enviar a todos os centros escolares unha bandeira na que se reivindica o Día da Paz".

Ademais, a maiores, porán en marcha un concurso de adornos que estean vencellados a esta temática.

O alumnado xa leva días traballando na decoración das portas das súas aulas. Unha vez finalizados estes traballos, enviaranse fotos e vídeos onde se amosen estes deseños, que serán valorados por un xurado. O nome da aula e do centro gañador darase a coñecer o vindeiro luns 1 de febreiro.

Rosa Fernández indica que os alumnos da aula que realice un deseño máis orixinal obterán un almorzo saudable, que se realizará respectando todas as medidas e protocolos que marcan as autoridades sanitarias.

"Desde a nosa concellería imos a seguir tratando de manter aquelas iniciativas e actividades que xa son unha tradición para nós, adaptándonos en todo momento aos tempos que nos toca vivir", conclúe a responsable de Servizos Sociais.