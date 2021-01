Moraña aportará cartos ao segundo Plan de Rescate da Xunta

O alcalde de Moraña, José Cela, anunciou este xoves o apoio do Concello á proposta do segundo Plan de Rescate para autónomos, microempresas e hostaleiros cun financiamento multilateral entre o Goberno galego, as deputacións e os municipios e garantiu que, se finalmente se chega a un acordo, Moraña realizará a aportación correspondente.

José Cela lembrou que o Concello de Moraña xa abriu, na pasada primavera coincidindo coa primeira vaga da covid-19, unha primeira liña de axudas para os comerciantes, autónomos e hostaleiros, "que se resolveu satisfactoriamente coa distribución de 60.000 euros para compensar os prexuízos derivados das medidas sanitarias ".

CRIBADO

Por outra banda, o alcalde segue a manter un contacto diario co xerente da área sanitaria de Pontevedra e O Salnés, José Ramón Gómez, para analizar os datos de incidencia da covid-19 en Moraña e para emprender un cribado xeral da poboación tan pronto como se chegue aos parámetros sanitarios establecidos polos técnicos do Sergas para a súa realización.

Finalmente, Cela insistiu en pedir moita responsabilidade e prudencia aos veciños.