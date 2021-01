Barro pon ao dispor da Xunta os terreos para a construción dun novo Centro de Saúde

O Pleno do Concello de Barro aprobou poñer ao dispor da Xunta de Galicia os terreos para a construción dun novo Centro de Saúde.

Na sesión plenaria, celebrada na tarde do mércores, a Corporación aprobou esta proposta do alcalde, Xosé Manuel Fernández Abraldes cos votos a favor do BNG e do PSOE.

O Centro de Saúde actual xa ten preto de corenta anos e, segundo o goberno local, "non reúne as condicións técnicas esixibles para a prestación dun servizo público esencial como é o sanitario".

Ao longo destes anos, desde que Fernández Abraldes chegou á Alcaldía, mantivéronse conversacións cos responsables da Consellería de Sanidade quen recoñeceron a necesidade dun novo Centro de Saúde para Barro e nas que o rexedor lles comunicou que o Concello tiña reservados terreos para esa finalidade.

Os terreos que se poñen a disposición da Xunta están reservados no planeamento urbanístico de Barro para a construción deste tipo de equipamentos sanitarios.

No Pleno tamén se aprobou unha moción conxunta do PSOE e do BNG para esixirlle á Xunta axudas inmediatas aos sectores económicos afectados polo cesamento da súa actividade forzada polas restricións aprobadas polo Goberno galego e tamén para propoñer que Xunta, Deputacións e Concellos cren un fondo común para o impulso económico de axuda ao sector da hostalería onde cada administración achegue a mesma porcentaxe do seu orzamento. Para a aplicación deste fondo, elaboraríanse unhas bases consensuadas entre a FEGAMP e a Xunta.