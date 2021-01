As deputacións achegarán o 1% das súas contas para rescatar a hostalería

As tres deputacións provinciais gobernadas polo PSdeG-PSOE e o BNG, entre elas a de Pontevedra, acordaron unilateralmente achegar o 1% dos seus respectivos orzamentos para o plan de rescate á hostalería e lamentaron que a Xunta "non iguale" este esforzo investidor.

Así o anunciaron os representantes dos gobernos provinciais da Coruña, Lugo e Pontevedra tras a xuntanza celebrada coa Xunta de Galicia, os concellos galegos -representados pola Fegamp- e o Clúster de Turismo de Galicia para tratar de consensuar unha liña de axudas.

O goberno galego decidiu elevar a cantidade que ía destinar inicialmente para este fondo de colaboración, 50 millóns de euros, ata os 75 millóns, unha cantidade que as deputacións consideran "insuficiente", xa que só sería o 0,64% dos orzamentos autonómicos.

O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, defendeu que este fondo chegará ata os 80 millóns de euros, sumando os 5 millóns que porían as catro deputacións. A estes cartos engadiríanse as achegas dos concellos galegos que, polo de agora, non concretaron cifras.

"Nós sempre dixemos que cada administración aportara o que puidera", sinalou Rueda, que recordou que estas axudas son complementarias aos plans xa impulsados polo goberno galego e que supuxeron outros 86 millóns de euros para o sector.

Tras recordar que estas cantidades son "moi necesarias" para os seus destinatarios, o vicepresidente galego engadiu que os hostaleiros "non poden esperar máis tempo".

Con todo, desde as deputacións insisten en que o modelo do 1% elevaría "notablemente" o diñeiro destinado a este fondo de rescate, chegando aos 140 millóns de euros a repartir de xeito "xusto e proporcional" entre todas as administracións implicadas.

Os seus representantes, entre os que estaba o deputado pontevedrés Carlos Font, lamentaron que a Xunta non responda "á mesma altura" que os entes locais e censuraron que o goberno galego "abandone aos sectores aos que obriga a pechar as portas ou restrinxir horarios".

Ademais, censuraron o "engano ao sector" despois de coñecer que a proposta da Xunta é que este fondo común de rescate non sexa exclusivo para a hostalería e o turismo, senón que irá tamén destinado a outras actividades profesionais.

A este respecto, Rueda garantiu que os hostaleiros serán os principais beneficiarios destes cartos porque son os máis afectados polos peches e restricións.

O próximo venres haberá unha nova xuntanza para determinar o modelo de xestión dos fondos e se serán tramitados polos concellos, como propoñen as deputacións, pola Xunta de Galicia, como propón a administración autonómica, ou a través dun modelo mixto.