O Conservatorio e a Escola de Música de Vilagarcía pasan a impartir as clases de forma telemática

O Conservatorio Municipal de Música de Vilagarcía e a Escola Municipal "Bernardo del Río" suspenden a partir deste mércores as clases presenciais como consecuencia das novas restricións aplicadas pola Xunta de Galicia para as vindeiras tres semanas.

As clases seguirán impartíndose en ámbolos dous centros de forma telemática ata o 17 de febreiro, día no que remataría o período vacacional de Entroido.

Os conservatorios de música, como as escolas oficias de idiomas, son centros oficiais de ensino regrado, igual que colexios ou institutos. O que os diferenza destes é que as súas ensinazas non son obrigatorias. Por esta razón, o tratamento que o comité clínico deu para Conservatorios e Escolas de Idiomas para as vindeiras tres semanas difire do que teñen colexios e institutos, cuxas clases mantéñense de forma presencial.

A razón é que Conservatorios e Escolas de Idiomas aglutinan a estudantes de diferentes municipios e, nuns momentos nos que se limita ao máximo a mobilidade e no que todos os concellos de Galicia están pechados perimetralmente para tratar de frear a expansión da Covid, o máis oportuno é evitar que estes alumnos se despracen, mais cando moitos teñen que facelo acompañados por familiares adultos.

Aínda que a norma solo afectaría ao Conservatorio, o Concello considerou oportuno aplicala tamén á Escola Municipal de Música.

O Conservatorio Profesional de Vilagarcía conta este curso con 115 alumnos.

Aínda que o curso comezou con clases presenciais, dende o principio estivéronse poñéndose en práctica as sesións a través da aula virtual como formación complementaria. Grazas a isto, alumnos e docentes están perfectamente afeitos á utilización deste medio.

O centro adheriuse este curso ao proxecto de webs dinámicas da Consellería de Educación e conta coa plataforma MOODLE para as aulas virtuais. A maiores, tamén utilizarán o sistema da video conferencia. O paso ao ensino telemático non suporá máis cambios para o alumnado que o propiamente dito, posto que os horarios das clases mantéñense tal e como estaban, so que en lugar de recibilas na sede do centro, as recibirán na casa.

No caso da Escola Municipal de Música "Bernardo del Río", os 364 alumnos cos que conta o centro serán contactados por parte dos seus respectivos mestres para adecuar os horarios das sesións ás necesidades e horarios das familias, dado que moitos son nenos de curta idade que poden precisar axuda de adultos para as conexións. O sistema será similar ao utilizado durante o confinamento do ano pasado, dando as maiores facilidades ao alumnado para continuar coa súa formación.