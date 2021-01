O centro de saúde de Meaño conservará o seu pediatra

O xerente da área sanitaria de Pontevedra e O Salnés confirmou ao alcalde de Meaño, Carlos Viéitez, que a praza de pediatría que este municipio comparte con Meis "non se amortizará", aínda que o dirixente lembrou as dificultades do Sergas para cubrir estas vacantes pola falta de especialistas.

“A atención pediátrica en Baltar é algo provisional e non aceptamos que sexa doutro xeito”, explica Carlos Viéitez, que pediu ao xerente levar a cabo unha mellora de toda a atención primaria no municipio tan pronto como se supere a crise da covid-19.

Ademais do pediatra, Meaño reclama a substitución do médico de familia no centro de saúde de Meaño.

"É prioritario que á consellería lle quede claro que a veciñanza de Meaño non está disposta a renunciar ao que por dereito lle corresponde. E confío en que tanto os grupos da oposición como os diferentes colectivos sociais e veciñais entendan que esto so o imos a conseguir traballando de xeito conxunto, como se fixo na concentración simbólica que xa realizamos ou coa aprobación dunha moción aprobada por unanimidade por todos os grupos da corporación", lembrou o rexedor.