Pontevedra reactiva o protocolo de teletraballo nas dependencias municipais

Uns 150 traballadores municipais volverán ao teletraballo. A incidencia da covid-19 en Pontevedra levou ao Concello a reactivar o protocolo de traballo telemático deseñado para o confinamento da pasada primavera.

Así se decidiu nunha reunión que o alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, e as responsables de Persoal e Seguridade Cidadá, Carmen Fouces e Eva Vilaverde, mantiveron cos xefes de servizo e os directores xerais do Concello de Pontevedra.

O traballo municipal dividirase en servizos esenciais, entre os que se atopan intervención, secretaría ou as brigadas municipais, e servizos non esenciais. Nestes últimos está previsto que un 50% do persoal traballe desde as súas casas a través dos accesos remotos.

Nos servizos considerados esenciais estableceranse "grupos estanco" para que, en caso dun contaxio, non se paralice a actividade municipal. Ademais, buscaranse novos emprazamentos dentro de cada dependencia para separar aínda máis cada posto de traballo.

Con respecto a Policía Local e Bombeiros, segundo explicou a portavoz do goberno municipal, Anabel Gulías, organizaranse "quendas burbulla" ou se implantará un sistema de entrada "graduada", entre outras medidas, para reducir o contacto entre o persoal.

O Concello aprobou ademais realizar un test de antíxenos a todos os seus traballadores, unha medida que "non descartamos volver a facer de xeito recorrente", segundo Gulías, en función da situación epidemiolóxica.

A estas medidas sumaranse o reforzo nos sistemas de cita previa e atención telefónica para que acudir ás dependencias municipais sexa a "última solución" para os cidadáns.

"Estamos preparados para blindar esta casa", sinalou Gulías, "seguindo os pasos da primeira vez" e garantindo a atención aos cidadáns que requiran realizar calquera tipo de trámite ante a administración municipal.

Ata o de agora tan só seis traballadores do Concello deron positivo por covid-19, aclarou a portavoz do goberno municipal, desde o pasado mes de marzo.