O Concello de Marín achaca o déficit do 2019 ao atraso na recepción de investimentos e subvencións

O último pleno celebrado no Concello de Marín serviu para aprobar a Conta Xeral do 2019, un documento que mostra "unha moi boa xestión económica", presumiu o concelleiro de Facenda, Manuel Santos.

Baséanse no goberno local no alto grao de execución do orzamento, na xeración de crédito con cargo ao remanente de tesourería ou a execución dun gran número de pequenas obras e mellora de servizos. Ademais, o Concello conseguiu cumprir co teito de gasto e a regra de endebedamento, polo que está saneado no que concierne a débedas con bancos ou provedores.

Ademais, durante o 2019 lograron reunir un remanente de 2,6 millóns de euros para continuar investindo na mellora do municipio. Unha cifra que, segundo indica o edil, podería ser maior se outras administracións chegasen a ingresar ese ano o importe de investimentos e subvencións que quedaron pendentes e que provocaron que a conta xeral do 2019 se pechara con déficit.

Conclúe Santos Costa que o Concello, partindo do mesmo orzamento, foi capaz de "aumentar os salarios do persoal, os servizos que se prestan e os investimentos que se executan sen subir taxas nin impostos, conxelados desde hai moitos anos".