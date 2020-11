25N | Bueu concéntrase en silencio e apela á educación para "erradicar" a violencia machista

Concentración silenciosa en Bueu polo 25N © Concello de Bueu Alumnos do CPR Virxe Milagrosa presentando os seus traballos do 25N © Concello de Bueu

Cunha concentración silenciosa conmemorou Bueu este 25 de novembro, Día Internacional pola Eliminación da Violencia contra a Muller, no que a vila decidiu apelar á educación e á concienciación cidadá para "erradicar" a violencia machista e a desigualdade.

"Nin unha máis! Nin unha menos!", destacou a concelleira de Igualdade, Ana Isabel Otero, ao remate desta concentración organizada polo Concello de Bueu e na que estiveron presentes representantes de todos os grupos políticos da corporación.

A concelleira deu lectura á declaración institucional que xa fora aprobada polo pleno e na que se fai un chamamento á "unión e implicación" de toda a cidadanía contra esta lacra.

A este acto sumouse a estrea dun vídeo no que os membros da corporación municipal len diversos fragmentos de poemas, novelas e ensaios que reflexionan sobre o machismo e as violencias exercidas contra as mulleres, e que se pode ver na canle municipal de Youtube.

O alumnado do CPR Virxe Milagrosa tamén puxo o seu gran de area para conmemorar esta xornada coa presentación no Centro Social do Mar dos traballos realizados sobre os micromachismos, a través de formatos tan novidosos como os podcasts ou os vídeos curtos.

Ademais, colocaron carteis en diversos puntos e establecementos da vila nos que a cidadanía pode escanear un código QR e acceder á totalidade destes contidos.

Ana Isabel Otero destacou que é "importante" que se traballe na erradicación das violencias machistas durante os 365 días do ano e valorou moi positivamente o labor que dende os centros educativos realizan coa rapazada.