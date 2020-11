Q de Calidade para o xardín botánico e a carballeira de Caldas como "espazo público singular"

O conxunto que forman a carballeira e o xardín botánico de Caldas de Reis vén de ser distinguido coa Q de Calidade Turística como "espazo público singular", segundo recolle a notificación recibida polo Concello por parte do Instituto para a Calidade Turística Española.

Esta é unha das primeiras distincións que se concede a un espazo público dos camiños de peregrinación a Santiago, tras o convenio asinado entre a Xunta e este organismo estatal.

A distinción avalía a calidade do conxunto, o sistema de xestión ou o equipamento e servizos que se prestan. Tamén pon o acento na garantía de calidade dos produtos e servizos ofrecidos polos espazos públicos singulares e na adecuación dos servizos ás expectativas e necesidades dos visitantes, así como na mellora continua do espazo público singular visto como un todo.

O alcalde, Juan Manuel Rey, considera que este distintivo recoñece os esforzos realizados ao longo dos últimos anos no coidado e posta en valor dun dos recursos turísticos e enclaves naturais máis importantes de Caldas.

O Concello atópase actualmente elaborando o plan de restauración do xardín botánico, que inclúe un levantamento topográfico previo.

Este documento estratéxico é un requisito necesario para poder acceder ás axudas do Goberno central para a conservación do patrimonio arquitectónico dentro do marco do 1,5% cultural, así como a outras liñas de subvención.

O plan está a ser coordinado polo doutor, enxeñeiro agrónomo e arquitecto da paisaxe, Pedro Calaza e servirá fundamentalmente para marcar baixo criterios técnicos e profesionais a planificación regrada do mantemento, conservación e reposición do espazo.

O xardín de Caldas é Ben de Interese Cultural desde 1985. Neste lugar atópanse 400 árbores de especies chegadas dos cinco continentes.