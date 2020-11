Un control da Garda Civil sorprende un condutor cun vehículo roubado

A Garda Civil detivo un individuo como presunto autor de varios delitos de roubo, furto dun vehículo de motor e falsidade documental.

Segundo informaron fontes oficiais do Instituto Armado, durante a realización dun control de verificación de drogas/alcol, na PO-548, localidade de Vilagarcía de Arousa, compoñentes do Destacamento de Tráfico da Garda Civil de Pontevedra, pararon un vehículo e o seu condutor manifestou que non levaba documentación do mesmo.

Un dos axentes revisou o número de bastidor comprobando que o vehículo non estaba matriculado e que figuraba como subtraído nun concesionario de Vilagarcía de Arousa.

Ademais, as placas que portaba correspondían a outro vehículo da mesma marca e modelo, cuxo titular reside en Badalona (Barcelona).

O condutor é un veciño da localidade de Ribeira, de 41 anos de idade, que foi detido como presunto autor dos supostos delitos de roubo, furto de uso de vehículo e falsidade documental, e posto ao dispor do Xulgado de Garda de Vilagarcía de Arousa.