Tres centros educativos pontevedreses conseguen catro premios en concursos da Xunta para estudantes

CEIP Campolongo de Pontevedra © Xunta de Galicia IES Montecelo © Xunta de Galicia

O IES Montecelo e o CIFP Carlos Oroza de Pontevedra acaban de conseguir tres dos seis premios do concurso Eduemprende Idea 2020 que convoca a Xunta de Galicia para estimular o emprendemento a través de proxectos empresariais feitos por estudantes de FP, ensinos deportivos, de artes plásticas ou de deseño.

Nos ciclos de grao superior, o primeiro premio foi para o proxecto 'Fulmar' de Alba Meis Fernández e Tana Fuentes Padín, do IES Montecelo. En grao medio, o primeiro premio recaeu no proxecto 'Mimasa' de Sandra Rodríguez Barreiro, María Peón Lamas e Emilia Marín Sousa, do CIFP Carlos Oroza. E o terceiro premio corresponde ao proxecto 'Camiñando' de Andrea Abal Martínez, José Carlos Rodríguez Danoz e Julián Sevilla Piedras, do IES Montecelo.

Ademais dunhas dotacións económicas de 3.000, 2.000 e 1.000 euros para primeiro, segundo e terceiro premio respectivamente, a convocatoria tamén conleva a incorporación a un viveiro de empresas da Consellería de Cultura, Educación e Universidade e recibir asesoramento técnico do Igape para o desenvolvemento das iniciativas premiadas.

Lemas contra a violencia de xénero

Outro centro pontevedrés tamén foi gañador do concurso de lemas convocado pola Xunta con motivo do Día Internacional para a Eliminación da Violencia de Xénero. Neste caso na categoría dirixida a estudantes de 5º e 6º de Primaria e 1º e 2º de Bacharelato, os premiados foron os alumnos de 5º de Primaria do CEIP Campolongo co lema: 'Multiplica a igualdade, dividirás violencia'.

Os lemas gañadores poden ser utilizados pola Xunta en futuras conmemoracións do 25 N ou calquera outra acción de sensibilización contra a violencia de xénero. Ademais cada un dos alumnos recibirá un cheque de 150 euros para o seu consumo no comercio local.