Os luns ao Sol, lema do proxecto gañador do concurso de ideas para o mercado de abastos de Sanxenxo

Maqueta do proxecto Luns ao Sol, gañador do concurso de ideas do mercado de abastos de Sanxenxo © Concello de Sanxenxo

O concurso de ideas para a construción do novo mercado de abastos de Sanxenxo xa ten gañador. O proxecto co lema “Os luns ao sol” foi o vencedor. Así o decidiron este luns os membros do xurado que se reuniron na Sala Nauta para volver visualizar as maquetas dos finalistas.

A proposta gañadora expón un edificio multifuncional acristalado de cinco plantas e dous sotos destinados a aparcamento público. A primeira e segunda planta estarán destinadas ao mercado de abastos e espazo gastronómico; as plantas intermedias dedícanse á biblioteca municipal, sala de lectura e espazos polivalentes. A quinta está pensada como espazo gourmet. Ademais do premio económico de 20.000 euros, a proposta gañadora podería, se así o considera o Concello de Sanxenxo, ser a adxudicataria da redacción e dirección do proxecto.

En canto á contorna, “Os Luns ao Sol”, propón manter a circulación rodada existente na contorna completando a pacificación da Rúa Madrid e reducindo o uso do vehículo privado na contorna. A saída de vehículos no extremo oeste permitiría unha incorporación rápida á Rúa Progreso. Esta pacificación, sinala o proxecto, “complétase co funcionamento en rede do edificio, programando eventos puntuais vinculados á gastronomía e os produtos do mercado”.

O segundo premio, dotado con 6.000 euros, foi para “ Filandón” e o terceiro, con 3.000 euros, para “ Sanxen0204”. Recibiron accésits de 500 euros os proxectos: “Espazo”, “ Furancho”, “Mero”, “Praza Planta” e “Vestíbulo Urbano”. As identidades dos autores dos proxectos daranse a coñecer nun acto público, vía streaming, o vindeiro xoves, 26, onde se procederá á apertura de sobres das distintos lemas que permanecen pechados e custodiados no Concello de Sanxenxo.