O BNG de Moraña avanza o seu voto en contra dunha subida salarial para o alcalde popular José Cela

A Corporación de Moraña está convocada, por vía de urxencia, para este martes 24 de novembro a un pleno extraordinario. A esa sesión levan unha proposta do grupo de goberno do PP na que se expón a dedicación exclusiva do recentemente nomeado alcalde, José Cela Camiño, coa consecuencia dunha subida salarial que sería de 35.721,98 euros brutos anuais.

Ante esta pretensión, o grupo municipal do BNG anticipa a súa negativa polo contexto económico actual que se está a vivir e por incoherencia coas "posicións do PP de Galicia anunciando conxelacións salariais dos altos cargos".

Desde a formación nacionalista critican rotundamente esta decisión porque "non son admisibles as subidas salariais que o PP pretende" e achegan as retribucións que perciben alcaldes de concellos limítrofes como Cuntis, Barro ou Portas, que oscilan entre os 31.139 euros e os 35.500.

Ademais, lamentan que "no tempo que leva o señor Cela de alcalde non convocase plenos para abordar asuntos serios e importantes para os veciños de Moraña; e que neste tempo, o balance de xestión sexa a proposta por via de urxencia de establecer un soldo para a alcaldía" polo que conclúen que hai unha "falta de xestión do PP de Moraña e falta dun proxecto político para o noso Concello".