51 novos positivos confirmados por PCR na área sanitaria, que se sitúa en 4.985 personas contaxiadas

Este domingo 22 de novembro, a área sanitaria de Pontevedra - O Salnés presenta 52 pacientes covid ingresados en planta de hospitalización: 45 atópanse no Hospital Montecelo do Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra; 3 no Hospital QuirónSalud Miguel Domínguez e 4 no Hospital do Salnés. Ademais, mantéñense 5 pacientes con esta enfermidade na Unidade de Coidados Críticos do Hospital Montecelo.

Durante as últimas 24 horas detectáronse 51 novos casos confirmados a través de probas PCR nesta área sanitaria que conta con 4.985 persoas contaxiadas. 1.178 persoas atópanse evolucionando no seu domicilio.

Nesta xornada do sábado non se rexistraron falecementos nesta zona e, por tanto, mantense o número de vítimas en 47 pacientes. Curáronse 3.704 persoas desde o inicio da pandemia.

Realizáronse, nas últimas horas, 862 probas PCR e a cifra do número de test realizados desde o comezo alcanzan o número de 84.295.

En Galicia, a cantidade de persoas afectadas é de 49.159, con 100 persoas ingresadas e 457 casos novos detectados nas últimas 24 horas. Os pacientes falecidos ascenden a 1.137 persoas, cinco máis que na xornada anterior.