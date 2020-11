O goberno local di que reducirá os gastos enerxéticos un 30% coas melloras na Avenida de Galicia e da Estrada do Balneario

Esta semana o pleno municipal de Ponte Caldelas aprobaba o Plan de Acción para o Clima e a Enerxía Sostible (PACES). Con este documento asínase un compromiso medio ambiental e a aposta pola eficiencia enerxética e o desenvolvemento das enerxías limpas, renovables e alcanzables.

A intención con esta ferramenta é establecer unha rebaixa de emisións de ata o 40% no marco de 2030. O goberno local xa mantén que coas obras previstas na Avenida de Galicia e na Estrada do Balneario, reducirase nun 30% ese gasto enerxético no ano 2021.

Co documento aprobado establécese a elaboración dun inventario das emisións realizadas; promover a colaboración cidadá co Medio Ambiente; adaptar as estruturas do Concello para reducir as emisións; promover a produción de enerxía a través de fontes renovables; promover a mobilidade sostible e medios de transporte menos contaminantes e mellorar a xestión dos servizos públicos para reducir as emisións de CO2, que provocan o efecto invernadoiro, entre outras medidas.