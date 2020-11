Rueda anuncia en Pontevedra a ampliación do prazo para utilizar o bono turístico

Alfonso Rueda, vicepresidente da Xunta, anuncia a ampliación do bono turístico © Xunta de Galicia

A Xunta de Galicia ten previsto ampliar ata o mes de maio de 2021 o prazo de validez do programa do Bono Turístico #QuedamosenGalicia, así o anunciaba o vicepresidente autonómico Alfonso Rueda na mañá deste sábado en Pontevedra durante a reunión que mantivo coa Agrupación industrial de Turismo de Galicia.

Con esta decisión, desde o goberno galego quérense ofrecer facilidades para gozar desta opción. O prazo para que as empresas se incorporen a esta iniciativa e para o consumo de servizos, actividades ou produtos turísticos por parte dos beneficiarios amplíase desta forma cando inicialmente finalizaba o 13 de decembro.

A Xunta tamén decide ampliar o prazo para que as persoas usuarias soliciten a tarxeta. Esta posibilidade prorrógase ata o 10 de decembro. Alfonso Rueda indicaba que, ademais, o Goberno galego renovará esta iniciativa para o 2021.

O Bono Turístico ten como colectivo beneficiario ao persoal sanitario e sociosanitario da comunidade e a intención é fomentar o consumo de produtos turísticos en Galicia. Cada beneficiario recibirá unha tarxeta moedeiro cargada con 250 euros, que só se poderán consumir en establecementos e servizos turísticos que se atopen adheridos ao programa da Xunta.

Esta proposta leva en funcionamento desde xullo coa idea de ofrecer "medidas de estímulo e reactivación" para o sector. O motivo da ampliación atópase nas restricións establecidas para facer fronte á epidemia do coronavirus, que dificulta aos usuarios o emprego destes bonos.

Ata o momento, máis de 18.000 persoas inscribíronse neste programa como beneficiarias, máis do 90% do total de beneficiarios potenciais. A intención coa ampliación do prazo para os interesados ten como obxectivo alcanzar a cifra de 20.000.

Alfonso Rueda recoñecía que é un produto que está a funcionar, que sinalou que é necesario que este apoio continúe. En leste mesmo sentido, afirmou que os orzamentos de 2021 incluirán unha previsión para aumentar o bono turístico, que terá un investimento de 6 millóns de euros. O vicepresidente da Xunta tamén fixo un chamamento a que outras empresas e administracións sómense ao produto turístico para conseguir un "efecto multiplicador".

O representante da administración autonómica lembrou que o orzamento de 2021 destinará unha partida ao Turismo de case 40 millóns de euros máis que en 2020, un incremento do 52,3%. Rueda afirmou que se trata dunha "cantidade significativa" que se debe ao ano Xacobeo e á axuda ao sector turístico "cando máis o necesita".

O orzamento total do Xacobeo sitúase en 61,7 millóns de euros e, dentro dos orzamentos de Turismo, destinarase unha partida de 35,7 millóns de euros para poñer en marcha un Plan de choque para reforzar ao sector turístico.