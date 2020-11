'Polo Nadal, comercio local', campaña para fomentar a compra de proximidade en Barro

A concellería de Promoción Económica de Barro activou a nova edición da campaña que leva por título 'Polo Nadal, comercio local'. Trátase dunha proposta para fomentar a compra no comercio de proximidade do municipio.

A campaña conta con dúas iniciativas. Realizarase un sorteo de produtos locais e galegos para que os establecementos que forman parte desta campaña repártanos entre os seus clientes. Este formato leva por lema 'Mercar en Barro ten un lote de premios' e para participar no sorteo só necesítase realizar compras superiores a 5 euros en calquera dos establecementos de Barro, tanto pertencentes ao sector da hostalería como ao comercio.

Tamén se pon en marcha un concurso de decoración de escaparates co nome 'Barro de escaparate', neste certame anímase aos establecementos a que adornen os seus locais para ofrecer a súa mellor imaxe neste nadal tan atípico. Os negocios que se inscriban poderán optar a premios entre os 100 e os 300 euros.

Os establecementos que desexen participar deberán anotarse antes do 26 de novembro. As dúas propostas comezan a partir do 10 de decembro coa intención de que a hostalería, que actualmente se atopa pechada debido ás restricións decretadas pola Xunta para facer fronte á covid-19, participe xunto ao comercio nesta campaña que busca poñer en valor os produtos locais e incentivar o consumo no municipio.