87 novos casos positivos na área sanitaria Pontevedra - O Salnés durante as últimas 24 horas

Nas últimas horas falecían dúas persoas na área sanitaria de Pontevedra - O Salnés como consecuencia da enfermidade de covid-19. A cifra ascende a 47 falecidos nesta zona desde o inicio da pandemia.

Segundo a información facilitada polo Servizo Galego de Saúde, nas últimas 24 horas confirmáronse 87 casos en probas PCR, que sitúa o número de infeccións en 4.934.

Hai 53 pacientes covid ingresados en planta de hospitalización, 46 no Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra, 3 no Hospital QuirónSalud Miguel Domínguez e 4 no Hospital do Salnés. A esta cifra hai que sumar 6 pacientes con coronavirus que permanecen na Unidade de Coidados Críticos do Hospital Montecelo.

Un total de 1.183 persoas que deron positivo en covid se atopan evolucionando nas súas casas e o número total de casos activos na área sanitaria ascende a 1.242.

Durante as últimas 24 horas realizáronse 1.029 probas PCR, que se engaden ás 83.433 xa realizadas desde que comezou a pandemia.

En Galicia rexístranse este sábado 48.695 persoas infectadas polo virus. O número de falecidos sitúase en 1.132 persoas.