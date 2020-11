O falecemento de dous homes por covid-19 sitúa en 47 o número de vítimas mortais na área sanitaria

Un home de 86 anos no Hospital do Salnés, procedente da Residencia Valvanera de Cambados, e outro paciente de 77, que perdía a vida no Hospital Montecelo, son as dúas últimas vítimas mortais na zona de Pontevedra-O Salnés como consecuencia da enfermidade da covid-19.

Con estes dous novos falecementos o número de persoas que morreron por esta causa ascende a 47 desde o inicio da pandemia, segundo informan desde o Servizo Galego de Saúde. A anterior vítima rexistrouse durante a xornada do xoves.

Segundo a Consellería de Sanidade, ao longo das últimas 24 horas faleceron en Galicia 13 persoas diagnosticadas por coronavirus, entre as que se atopan a dúas da área de Pontevedra - O Salnés.

Nesta listaxe figura unha muller de 87 anos, no Complexo Hospitalario de Vigo, que procedía da Residencia O Doral, un home de 64 e unha muller de 95, que tamén perdían a vida no Hospital Álvaro Cunqueiro.

Tamén nas últimas horas falecía unha muller de 100 anos, na Residencia San Cibrao de Cervo e un home de 93, no Hospital da Mariña, que procedía da mesma residencia de Cervo. No Complexo Hospitalario da Coruña morrían un home de 79 e unha muller de 77 anos. Ademais, dúas mulleres, de 86 e 92 anos perdían a vida nas Residencias Irmáns Prieto do Carballiño e Salvaterra do Miño, respectivamente. Por último, á lista súmase unha muller de 72 anos, no Hospital do Barco de Valdeorras, que procedía da Residencia de Viana do Bolo.

Todas as vítimas, segundo a información facilitada polo SERGAS, presentaban cadros clínicos con enfermidades previas.