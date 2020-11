Meaño convoca concentración para reclamar a reposición dun pediatra

O Concello de Meaño convoca para este sábado 21 de novembro unha concentración ás doce do mediodía na Praza do Concello. O motivo da protesta é "esixir unha sanidade de calidade e a reposición do especialista en pediatria no centro de saúde". A tales efectos o goberno local ha estado mantendo reunións cos portavoces dos grupos políticos municipais, así como as asociacións de Meaño.

Dadas as restricións sanitarias relacionadas co coronavirus, non se poderá superar un presenza maior a vinte persoas e segundo as indicacións que lles trasladaron desde a Subdelegación do Goberno.

Á carencia dun pediatra súmase a próxima xubilación do médico do centro de saúde de Meaño "sen que o goberno local teña constancia das previsións da Consellería para a substitución deste profesional"; e a ambas as circunstancias un feito que se remonta ao pasado ano, o peche do centro de saúde de Coirón-Dena. Nesta tesitura o alcalde, Carlos Viéitez e a concelleira María Estévez reuníronse cos colectivos sociais para expoñer a necesidade de facer unha fronte común para demandar unha sanidade de calidade.

"As competencias en materia de Sanidade son da Xunta e non podemos quedar calados ante o que consideramos unha discriminación para os nenos e nenas de Meaño. Por iso convocamos a todas as asociacións, porque a mensaxe que queremos trasladar a Sanidade é que Meaño está unido esixindo un médico especialista e un plan de substitución de xubilacións", sinalaba o alcalde.