O colexio de Marcón, sen conserxe en plena pandemia pola demora derivada dos trámites administrativos

Despedida do antigo conserxe © CEIP Marcón Instalacións do CEIP de Marcón © PontevedraViva

A rixidez que adoita acompañar a todos os trámites administrativos provocou que o colexio de Marcón estea a vivir unha situación que non desexan nin o propio centro educativo nin o Concello de Pontevedra, pero para a que tampouco teñen unha solución a curto prazo: quedaron sen conserxe no momento no que máis o necesitan, en plena pandemia da covid-19.

A situación ten a súa orixe no recente proceso de selección de persoal que puxo en marcha o Concello, no que o ata o de agora conserxe do colexio de Marcón optou a unha praza por promoción interna. Este ordenanza logrou a praza, que supón un cambio de categoría profesional e destino, de modo que o seu posto no centro educativo quedou vacante.

Os procesos administrativos para cubrir este tipo de prazas a nivel municipal implican que, ata o momento no que o funcionario deixa formalmente a súa praza e toma posesión da nova, non poden poñerse en marcha os trámites para cubrir a vacante. Iso ocorreu o pasado luns 16 de novembro. O conserxe traballou por último día en Marcón o venres 13 e o luns 16 tomou posesión da súa nova praza.

Neste caso, a situación complicouse, segundo confirmaron fontes municipais, porque a lista de interinos esgotouse, de modo que non queda ningún posible ordenanza ao que chamar en situación de interinidade para relevalo. O Concello viuse obrigado a abrir un novo proceso selectivo para crear unha lista de interinidade e, como todo proceso administrativo regrado, demorarase. Calculan que ao redor de dúas ou tres semanas.

A situación resulta, segundo as fontes consultadas, imposible de axilizar, de modo que o resultado é que durante esas semanas nas que se culmine o novo proceso de selección de persoal, o colexio de Marcón deberá seguir sen conserxe. Non pode cubrirse con outro persoal por limitacións do propio funcionamento da administración local.

O centro educativo xa completou a súa primeira semana sen este traballador e a súa ausencia notouse moito no día a día. Notouno toda a comunidade educativa e, ademais, obrigou ao equipo directivo a asumir novas funcións que, en ocasións, chocan coa súa propia axenda de traballo.

Desta forma, por exemplo, o equipo directivo debe acudir cada mañá tempo antes do inicio do horario lectivo para realizar tarefas de ventilación do centro. A necesidade de ventilar regularmente derivada da pandemia da covid-19 obriga a abrir portas e xanelas antes da chegada dos nenos e esa tarefa, que corresponde ao conserxe, están a asumila as integrantes da dirección do centro.

Con esta tarefa, alongan a súa xornada, pero tamén durante a propia xornada escolar asumen agora tarefas que non asumían hai unha semana e que retardan a actividade do centro. Entre outras funcións, cada día o conserxe dedicábase a revisar os botes de xel hidroalcoólico ou os baños do colexio para garantir que en todos os dispensadores hai produto e todos os aseos teñen papel hixiénico ou produtos de limpeza.

Ademais, o propio funcionamento do colexio vese afectado porque se dá a circunstancia de que o timbre exterior está estragado, de modo que cada vez que alguén acode ao centro (por exemplo, unha familia para recoller ou deixar un fillo), debe chamar por teléfono e o equipo docente vese obrigado a abandonar as obrigacións que ten nese momento para saír a abrir a porta.

Outras das funcións do conserxe son, por exemplo, encargarse do bo funcionamento da calefacción ou reparacións menores que axuden ao bo funcionamento do centro que agora quedan nun limbo. Estes días, ademais, teñen un pequeno fallo no enreixado que rodea o colexio polo que se coa un can e nas últimas semanas o conserxe vixiaba que non ocorrese, sobrecargando agora con esta vixilancia ao resto do persoal do centro.

En xeral, a ausencia desta profesional supón deixar un baleiro nunha serie de funcións que en plena pandemia volvéronse máis importantes e sobrecargar o persoal docente nun momento no que cada tarefa esixe moita máis meticulosidade e coidado para axudar a frear a expansión da covid-19.