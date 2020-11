O goberno da Deputación ameaza con sacar os trapos sucios do secretario comarcal de CC.OO. tras montar unha nova protesta

Protesta organizada polo sindicato CC.OO. o 20 de novembro de 2020 durante o desenvolvemento do pleno no que se debatía o orzamento provincial para 2021

José Ramón Piñeiro, secretario comarcal de CC.OO., durante a protesta © Mónica Patxot Acto de protesta de CC.OO. ante a Deputación de Pontevedra simulando o enterro da carreira profesional © Mónica Patxot O deputado de Réxime Interior, Economía e Facenda, Carlos López Font © Mónica Patxot

Carlos Font, deputado de Réxime Interior, Economía e Facenda na Deputación Provincial de Pontevedra, mostrábase contundente este venres dirixindo as súas acusacións ao secretario da sección sindical de Comisións Obreiras na Deputación e secretario comarcal deste sindicato José Ramón Piñeiro Piñeiro.

O representante do goberno provincial mostraba o seu malestar pola nova protesta organizada por este sindicato ás portas do Pazo Provincial durante o pleno no que se debatían os orzamentos para o 2021.

Carlos Font dirixía estas palabras ao dirixente sindical: "A José Piñeiro só lle imos dicir dúas cousas: non imos permitir máis mentiras, máis montaxes e máis difamacións. Estamos fartos das súas mentiras. Comprendemos que leve cinco anos enfadado porque xa non pode facer o que lle viña en gana pola porta de atrás, pero que non nos obrigue a sacar listaxes, con nomes e apelidos, que demostren o que facía. Que non nos obrigue", concluíu o deputado.

José Ramón Piñeiro encabezaba, pola súa banda, a protesta na avenida de Montero Ríos criticando desigualdades e discriminación entre o persoal da Deputación de Pontevedra acusando o goberno provincial de establecer salarios con diferenzas de entre 300 e 1.000 euros para traballadores que exercen as mesmas funcións. Indica que desde CC. OO. non poden consentir que os traballadores laborais eventuais e os funcionarios interinos cobren menos que os laborais fixos e sen dereito ás axudas sociais.

Denuncia tamén que hai empregados que non cobran polos labores que realizan ou que se crean prazas innecesarias, duplicando o gasto e "que responden a intereses de partido e de amistade".

O secretario comarcal de CC.OO. acusa o goberno que lidera Carmela Silva de ignorar aos traballadores e pensar só en intereses persoais e de partido, incumprindo os acordos das Mesas de Negociación sobre catálogo de postos, carreira profesional e acordo regulador-convenio colectivo.

Piñeiro afirma que o goberno bipartito está a crear "unha administración paralela, impedindo un dereito dos traballadores para progresar nos seus postos de traballo a través da carreira profesional". Sinala que se amortizan prazas de xefe de servizo e, no seu lugar, "créanse postos de persoal directivo, con perfil político e non técnico" e converten a estes traballadores "en comisarios políticos, desta maneira o traballador é maleable e servil para favorecer a discrecionalidade política".