Situación sanitaria na área de Pontevedra - O Salnés: Vilanova de Arousa entra en zona de alerta vermella, Poio sae

Este venres 20 de novembro, segundo os datos ofrecidos polo Servizo Galego de Saúde, o número de infeccións na área sanitaria é de 4.845 na zona de Pontevedra-O Salnés con 59 persoas en plantas de Hospitalización e 6 na UCI. A principal zona de preocupación da Consellería de Sanidade continúa estando na zona do Salnés, con 6 persoas ingresadas no Hospital de O Salnés. O municipio do Grove permanece no nivel de alerta 3 (vermello) xunto a Sanxenxo, Cambados e Vilagarcía de Arousa e, desde este venres, Vilanova de Arousa tamén se suma a estes municipios en estado de alerta.

Poio, pola contra, descende o número de casos e abandona este 20 de novembro a zona de alerta máxima na que se atopan 39 concellos de Galicia. Neste municipio hai actualmente 57 casos activos por covid-19, seis menos en relación á xornada do xoves. Mantéñense 222 contactos en seguimento. En todo caso, desde o goberno local piden ás persoas residentes en Poio que non baixen a garda e apelan á responsabilidade para continuar nesta liña de baixada.

No Concello de Pontevedra tamén se rexistra un descenso nas últimas horas. Son 345 casos activos, seis menos que hai 24 horas. Hai 1.375 contactos en seguimento.

En Marín continúa a mesma cifra de positivos que durante este xoves. Ao non haber variación mantense a cifra de 90 positivos. Pola súa banda, en Sanxenxo o número de positivos sitúase en 77, tres menos que o día anterior.

O descenso tamén se aprecia no municipio de Vilagarcía con 71 casos, tres menos nas últimas 24 horas. O número de contactos estreitos que se manteñen controlados é de 318 persoas.

En cambio, Vilanova de Arousa rexistra tres novos contagios e o número total de casos activos é xa de 28 persoas, subindo o grao de alerta.